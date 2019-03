Gatto esce per una passeggiata e torna a casa dopo 5 anni

di Marta Ferraro

Larry, un gatto del Massachusetts è scomparso per cinque anni, ed è stato visto lontano da casa affamato, mentre cercava degli avanzi per sopravvivere.Il gatto che era stato dato per disperso dai suoi proprietari più di cinque anni fa, è tornato finalmente a casa sua nella città di Salisbury, Massachusetts.Elinore Repucci aveva lasciato che il suo gatto Larry uscisse di casa per fare una passeggiata nel mese di agosto del 2013. «Non si era mai allontanato e bastava che lo chiamassi per farlo rientrare in casa. Quel giorno piovigginava, quando lasciai l'uscio aperto per farlo uscire», racconta la donna al portale The Daily News di Newburyport.Elinore e la sua famiglia trascorsero le settimane successive a cercare freneticamente Larry, senza successo.«Vivo vicino alla foresta e ho pensato: Beh, forse qualche animale l'ha catturato», continua il suo racconto la donna.Poi dopo 5 anni, la famiglia Repucci riceve una bellissima telefonata dalla Merrimack River Feline Rescue Society con sede a Salisbury.Larry aveva percorso 40 chilometri tra la contea di Essex e Salisbury. Un estraneo lo ha visto affamato, senza casa, raccogliendo gli avanzi di cibo e grazie al microchip è stato restituito ai suoi legittimi proprietari.