Spara due colpi al micio col fucile: il gattino si trascina e muore davanti al bar

di Paola Treppo

RIVE D'ARCANO (Udine) -con duead aria compressa unnella zona collinare. Dopo essere stata ferita in quella maniera, la bestiola è riuscita aper qualche decina di metri fino a raggiungere la porta di un bar di. Lì il micetto è morto, di notte. Sono stati i titolari del negozio a trovarlo, la mattina dopo: non era della famiglia, ma comunque sono stati chiamati gli ispettori del servizio sanitario, anche per capire se il micio fosse morto per una malattia.Invece ilsi è accorto subito che la povera bestiola era stata raggiunta da due colpi di fucile ad aria compressa. Sdegno in paese e su Facebook: in tanti hanno lamentato la presenza in zona di qualcuno che maltratta i gatti. Non si tratterebbe, infatti del primo ritrovamento di micioin questa maniera. La comunità chiede venga individuato il responsabile.