Roma, recuperati 29 gatti al Tuscolano. Erano relegati in un appartamento-discarica di due accumulatori seriali

Accumulatori seriali di spazzatura e animali. È l’incredibile la vicenda scoperta ieri in un appartamento al Quadraro (vicino Piazza dei Consoli) dal Comando della Polizia Locale Tutela Ambiente del VII Tuscolano unitamente alle Guardie zoofile del NORSAA di Roma (Guardie Ambientali Medicina Forense), all’Ufficio d’Igiene della Asl Roma 2 e l’Enpa di Roma.

«La Asl Roma 2 era già intervenuta sempre col Comando VII Tuscolano nello stesso appartamento ad Aprile - dice Maurilia Amoroso dell’Enpa di Roma a Il Messaggero - in quell’occasione aveva recuperato 39 gatti e ne aveva lasciato ai due fratelli solo 7 gatti e sterilizzati, dopo neanche un mese e mezzo i gatti sono diventati nuovamente 29 e più, li abbiamo portati al Centro di recupero Muratella». Sull’appartamento, in totale stato di carenza di igiene, pericoloso per la salute di uomini e animali è stato disposto il sequestro amministrativo, oltre ad essere stato attivato un protocollo con la Asl sociale visto che i due soggetti non sono riusciti a prendere possesso e dormire nel loro appartamento. «Abbiamo postato sul nostro sito un annuncio chiedendo a chiunque avesse smarrito un gatto nell’ultimo periodo di contattarci - conclude Maurilia dell’Enpa - perchè queste persone potevano scendere in strada e prendere gatti sia padronali che di colonia, e farlo anche più volte al giorno, vi prego di controllare che eventialmente gatti smarriti e cercati dai pafroni non siano tra quelli recuperati».

Una coppia di fratelli viveva in una casa con trenta gatti, deiezioni e cumuli di immondizia, accumulatori serali e dediti al barbonismo quindi. L’intervento è avvenuto ieri in seguito alle segnalazioni dei vicini che parlavano di odori nauseabondi e di continui miagolii per tutto il giorno e la notte senza sosta. Una volta entrati nella casa, la task force si è accorta che la situazione era anche peggiore di come era stata dipinta. In pochi metri quadrati c'erno almeno 30 gatti, e cumuli di rifiuti e di roba accatastata e sporcizia mista ad escrementi. Prontamente son stati posti i sigilli all’appartamento e i gatti messi in salvo e trasportati al Centro della Muratella.