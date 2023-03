Gara clandestina di moto alla festa dei 100 giorni, Christian Donzello si schianta contro un'auto e muore: aveva 16 anni

BIASSONO -Cinque adolescenti corrono in moto davanti ai compagni di scuola, durante la festa dei cento giorni di un liceo di Biassono. Una macchina vira all'improvviso e l'esibizione finisce in tragedia. Christian Donzello, un ragazzino di 16 anni si è schiantato ad altissima velocità contro una Volkwagen Polo con la sua motocross, ed è finito in ospedale in condizioni gravissime. Dopo poche ore è morto.

Il video della scena è stato ripreso da più angolazioni dai presenti. Un momento di terrore, che poteva coinvolgere più persone, rimaste illese nonostante lo schianto sia avvenuto a pochi passi dalla folla.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16.30, in via Friuli. Nei video pubblicati sui social, si vedono cinque ragazzi in moto, sfrecciare sulla strada davanti a decine di coetanei. All'improvviso una Volkwagen Polo vira a sinistra, incrociando la traiettoria delle moto. Il primo, Christian Donzello, si schianta ad altissima velocità. Il secondo, un 18enne, centra l'auto ma a velocità più ridotta e ne esce con ferite lievi. Gli altri tre riescono ad evitare l'impatto. Alla guida dell'auto c'era un 22enne di Seregno, che grazie all'airbag ha potuto evitare il peggio. Per il 16enne invece le condizioni sono apparse subito disperate. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, è morto lunedì mattina.