Turisti si lamentano del gallo che canta: famiglia costretta a chiudere il pollaio

San Tomaso, nel bellunese, dove un villeggiante si è pesantemente lamentato del gallo che ogni mattina, puntuale, cantava svegliando i turisti che avevano scelto la bella località sulle dolomiti bellunesi per trascorrere giornate di relax: dopo una lunga diatriba, finita anche per vie legali, la famiglia proprietaria del gallo "molesto" ha dovuto chiudere il pollaio appendendo un cartello ironico in cui si informava la popolazione del piccolo paese montano della cosa.

Sui social si è subito scatenata la solidarietà con tantissime persone che si sono schierate con il proprietario del gallo e contro i turisti, chiedendo subito che il pollaio e il relativo gallo possano tornare al loro posto.

che ha il vizio di cantare»: recita così il polemico cartello appeso fuori dal pollaio da una famiglia di«L'abbiamo fatto per quieto vivere, ma ilormai non conta più niente» l'amaro commento del capo famiglia.