Liceali crudeli prendono a calci una gallina e postano tutto in rete

Una gallina presa a calci come un pallone per avere più follower. E' quanto è accaduto sabato sera a due passi da Galleria Borromeo, in pieno centro storico, in occasione della festa per i 18 anni di liceale. Qualcuno ha pensato di prendere una gallina, togliere un po' di penne e poi infilarla dentro uno scatolone. A questo punto sono iniziati i calci, come fosse un pallone. Con tanto di risate e filmati da condividere in rete a caccia di clic. Un video crudele che ora sta facendo il giro del web e che in molti stanno segnalando chiedendo anche l'intervento delle forze dell'ordine per rintracciare i colpevoli del maltrattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA