Galli lancia l'allarme: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve problemi seri». Verso un nuovo lockdown?

Dal professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'Università Statale del capoluogo lombardo, non arrivano notizie confortanti riguardo la pandemia di coronavirus e l'impatto delle varianti: intervenuto questa mattina a Mattino Cinque sul pericolo varianti e sulla necessità di valutare un nuovo lockdown come quello di marzo, Galli ha usato parole dure.

Ristorante chiuso per Covid ma il giudice lo fa riaprire per mangiare con la figlia e il genero

«Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire. Però guarda caso io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti. E questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri. Questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami», ha detto Galli. «Le avvisaglie», di come sta evolvendo l'epidemia di Covid-19 nella Penisola, «vengono guardando semplicemente un pochino al di là del nostro naso - ha spiegato l'esperto - vedendo che cosa è successo e sta succedendo negli altri Paesi europei, e considerando che ci sono queste nuove varianti, piaccia o no».

«Le varianti non ce le siamo inventate noi - ha precisato Galli - Le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose, quindi vuol dire che hanno maggiore facilità a diffondersi in determinate condizioni che non sono situazioni da ritenersi sicure. Questo è molto spiacevole, ma è un dato di fatto. Non possiamo metterci a un tavolo e fare una trattativa politica o sindacale con il virus. Il virus segue le sue regole e le sue modalità di diffusione». Quanto alle polemiche nate dopo le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, per Galli «è chiaro che chi, compreso il sottoscritto, vi dice che 'attenzione bisogna chiudere di più' può correre il rischio di esagerare nel fare queste affermazioni. Ma il rischio di esagerare, ahimè - ha ammonito l'infettivologo - è inferiore alla probabilità di avere purtroppo, per l'ennesiama volta, ragione».

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA