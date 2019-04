Elicottero del 118 travolge un gabbiano, terrore: «Sfondato il parabrezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprioieri, dove unha travolto unin volo: il pilota ha vissuto davvero momenti di terrore, perché l’uccello, inavvertitamente colpito dal mezzo, ha finito pered entrare nella cabina di pilotaggio. Un fenomeno, quello del bird strike, che accade spesso per elicotteri e aerei, ma raramente con risultati simili.Solitamente infatti i vetri sono antisfondamento e difficilmente la violenza dell’impatto può essere così pericolosa: in questo caso invece il gabbiano si è scontrato con l’elicottero ad una velocità tale che ha rotto il vetro, colpendo il pilota ad una spalla e(come si può notare nelle foto).Come scrive il quotidiano Il Gazzettino, l’elicottero del 118 stava trasportando da Padova a Venezia un paziente che non era in condizioni critiche: l’elisoccorso è stato costretto dopo l’accaduto a tornare indietro e il paziente è stato trasferito a Venezia da Padova con una semplice ambulanza. «Devo sottolineare la bravura e il sangue freddo del nostro pilota - ha detto ilal Gazzettino - ha mantenuto lucidità per comunicare con la centrale operativa e riportare alla base l’elicottero in massima sicurezza».