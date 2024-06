Bush, Obama, Mattarella e non solo. Sono stati moltissimi i politici, personaggi dell'alta finanza, amministratori delegati e giornalisti che dal 1999 hanno scelto le cravatte della maison Talarico. Fondata venticinque anni fa a Roma dal calabrese Maurizio Talarico, l'azienda continua a vestire i grandi leader italiani e internazionali, portando avanti il connubio moda e politica. Un connubio, questo, che troverà spazio anche al G7 iniziato oggi in Puglia, dove presso il resort di lusso Borgo Egnazia di Fasano i Capi di Stato e di Governo verranno omaggiati da Giorgia Meloni con doni firmati proprio Talarico.

Una scelta "condivisa"

Una scelta, quella di Giorgia Meloni, che segue quelle di Giorgio Napolitano e Matteo Renzi, che già dal 2014 avevano selezionato le cravatte di Talarico come cadeaux per i 56 Capi di Stato e 600 Ministri degli Esteri in visita in Italia per il Semestre Europeo. Stessa decisione presa poi anche tre anni dopo, quando in occasione del G7 di Taormina la maison è stata selezionata come fornitrice ufficiale di cravatte e foulards per i Capi di Stato presenti all'evento, e nel 2021, quando durante il G20 di Roma il presidente Mario Draghi ha omaggiato nello stesso modo i suoi ospiti. Ma non solo. Fornitore ufficiale per i cadeaux istituzionali alla conferenza sulla Libia a Palermo nel 2018 e nel Padiglione Italia all'Expo 2020 Dubai, l'azienda era stata già scelta nel 2015 dal Cerimoniale della Repubblica come presente istituzionale per gli incontri del Presidente Sergio Mattarella.

I cadeaux al G7

Quella donata agli ospiti del G7 di Borgo Egnazia sarà però una cravatta speciale, realizzata in soli tre esemplari per disegno, con cucitura a X. Un fatto, questo, che riempie d'orgoglio il fondatore dall'azienda, Maurizio Talarico, intervistato dal Messaggero. «Il governo ha riconfermato la fiducia in noi e nella nostra maison, selezionandoci come ambasciatori dello stile italiano su un palcoscenico internazionale di grandissimo rilievo. Questo ci sprona a continuare a lavorare con passione e impegno ancora maggiori, perché il Made in Italy è asset strategico irrinunciabile per la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo».

L'attenzione alla sostenibilità

A caratterizzare il brand, l'attenzione alla sostenibilità. Nonostante la sua lunga storia - quest'anno la maison compie venticinque anni -, Talarico ha saputo trasformarsi e adattarsi ai bisogni del mercato, sempre in evoluzione. In che modo? «Cambiando modo di produrre, e diventando così la prima azienda di cravatte in Italia ad utilizzare tessuti ecosostenibili e naturali. Il tutto, utilizzando l'economia circolare e raccogliendo così cravatte che altrimenti sarebbero finite nei rifiuti o mai più utilizzate».

I clienti vip

Come anticipato, sono stati moltissimi i vip che hanno scelto la maison Talarico. Tra i primi, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che nel 2002 selezionò le cravatte italiane e Maurizio Talarico come suo fornitore. Dopo lui, anche Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte. Ma non solo. «I nostri clienti? Non solo politici. Ci sono molti personaggi dell'alta finanza, amministratori delegati, giornalisti. Ma ovviamente i politici fanno più notizia».