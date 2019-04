Ladri a casa di un dirigente dell'Udinese: spariti gioielli per 100mila euro

UDINE - Un furto di preziosi e monili, per un valore di circa 100 mila euro, è stato denunciato da un dirigente dell'Udinese Calcio, domiciliato a Udine. Ignoti sarebbero entrati ieri nella sua abitazione, forzando una finestra, mentre l'uomo era assente. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Udine. Accertamenti sono in corso anche su un altro furto avvenuto in un'abitazione in centro a Udine. Ladri sarebbero riusciti a entrare a casa di una 60enne, originaria di Udine, durante la sua assenza, rubando denaro contate pari a 8 mila dollari americani.

