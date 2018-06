Deruba la mamma col bimbo sul tram, ma la ladra è bloccata dai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Bulgara deruba una donna che viaggia sul tram con il figlioletto, ma un passeggero se ne accorge e i passanti la bloccano. E' successo ieri, 13 giugno, a Mestre. La ladra, arrestata, è A.E. di 54 anni, già denunciata per furto con destrezza dai Carabinieri di Bologna, appena 9 giorni fa, è stataIeri mattina gli uomini delle volanti sono arrivati in viale San Marco all’altezza dellaManuzio, a seguito di una segnalazione digiunta al 113. Appena arrivati, hanno trovatoI poliziotti hanno quindi fatto salire la donna in macchina e raccolto le deposizioni dei testimoni che raccontavano di come la donna avesseche viaggiava con ildi due anni sul tram, in direzione Venezia.Sembra che la bulgara si sia appoggiata allo zaino della mamma, nonostante la scarsa folla sul mezzo pubblico. Quando la straniera stava per scendereLa donna ha così scoperto di non avere più il cellulare ed il portafoglio è scesa repentinamente dal tram,che dal canto suo, attraversata la strada, ha provato a salire sul tram che andava in direzione opposta. La giovane ha cominciato ad“fermatela è una ladra” e così le trovata in possesso del cellulare.