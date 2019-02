Furgone centrato da un camion: operaio muore incastrato tra i mezzi

Camion travolge una serie di segnali stradali appena posti e centra un furgone uccidendo un operaio rimasto incastrato tra i due mezzi. E' successo oggi alle 14.10 tra Castelfranco e Resana nel trevigiano al km 34 della strada provinciale 83. Illeso un secondo operaio, che si trovava insieme con il collega, entrambi impegnati nel posizionare cartelli mobili di segnalazioni stradali per Veneto Strade. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore. Traffico in tilt in tutta la zona.

