Furbetti dei lettini, prenotano il posto 3 ore prima dell'apertura della piscina in albergo. La denuncia: «Maleducati»

Furbetti dei lettini. Ovvero turisti che li tolgono prima che apra la piscina, così da averli disponibili dopo. Una pratica scorretta, che fa infuriare gli altri clienti. L'episodio è accaduto a Tenerife, in Spagna. Dove un uomo ha visto la scena e ha deciso di riprenderla con il cellulare. Ha visto prendere i lettini alle 6.30 del mattino, anche se la piscina sarebbe stata chiusa per altre tre ore e mezza.

Matthew Vine si stava godendo un tranquillo caffè mattutino sul balcone quando ha guardato incredulo gli altri clienti che sgattaiolavano fuori la mattina presto. Nel filmato si vedono mentre trascinano i lettini lontano da dove erano stati incatenati, nel disperato tentativo di prenotare il loro posto perfetto. Matthew si era goduto una vacanza di due settimane a Puerto De Santiago, Tenerife, Spagna, a giugno, con sua moglie, Sarah Vine, 46 anni, una cameriera, e i suoi due figli: Charlie, 11, e Holly, sette.

Matthew ha detto che questo era un evento quotidiano durante la loro pausa, nonostante la piscina del loro hotel, Globales Suneo Tamaimo Tropical, non ha nemmeno aperto fino alle 10:00 circa. "Quando siamo scesi verso le 9 del mattino, c'erano ancora molti lettini".

La replica dell'hotel

Un rappresentante dell'hotel ha dichiarato: “È vietato prenotare lettini in tutti i nostri hotel, è indicato verbalmente agli ospiti al momento del check-in, e nelle aree prendisole è indicato anche con cartelli. Stiamo facendo del nostro meglio, comprese misure come quella che potete vedere nel video, incatenando i lettini in modo che le persone non vengano a prenotare i lettini in orari inopportuni.

Questo non è un problema esclusivo del nostro hotel, ma si ripete in molti hotel. Cerchiamo soluzioni a questo problema che non causino problemi ancora più grandi, anche se tutto questo non sarebbe necessario se le persone prendessero in considerazione le nostre indicazioni”.