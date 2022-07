Fuochi pirotecnici fuori controllo in Francia: morti un bambino di 7 anni e la sorella di 24

La serata di festeggiamenti per il 14 luglio si è trasformata in tragedia a Cholet, nella Francia occidentale, dove a causa di un "incidente di lancio" un bambino di 7 anni e sua sorella di 24 anni sono morti, uccisi dai tradizionali fuochi d'artificio. Altre 7 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Tra queste ci sono i genitori delle vittime, in grave stato di choc.

La tragedia durante la festa per la presa della Bastiglia

Il procuratore di Angers, Eric Bouillard, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo l'incidente avvenuto attorno alle 23 di ieri sera su un campo adibito ai fuochi vicino allo stadio locale. Le due vittime assistevano allo spettacolo con i genitori e si trovavano a una cinquantina di metri dal luogo dove venivano sparati i fuochi.

I video

Secondo i testimoni e i video che sono stati girati sul posto da quanti stavano partecipando allo spettacolo per la festa nazionale, un razzo sarebbe finito sulla folla, esplodendo. Una delle ipotesi è che sia ricaduto inesploso seguendo una traiettoria sbagliata.

Incident pendant le feu d'artifice de Cholet(49).

Une fusée a explosé sur une partie du public.



Pas encore de bilan communiqué par les autorités.



Crédit vidéo (Facebook) : Laurent TazMan pic.twitter.com/hbgjBGcsJ2 — Maxime Huguet (@stormaxou) July 14, 2022