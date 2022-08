Funghi velenosi scambiati per chiodini: intera famiglia intossicata all'ospedale

TRENTO - Raccolgono funghi nel bosco, tornano a casa, li cucinano, li mangiano e poche ore dopo finiscono in ospedale. E' successo a marito e moglie di Trento: sono stati curati al Pronto soccorso dell'ospedale per forti disturbi gastrointestinali. Avevano scambiato dei funghi tossici per chiodini.

Non è la prima volta che, soprattutto nel periodo estivo, accadono episodi simili.

Nei giorni scorsi il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del Suem, ricevuta la chiamata di una cercatrice di funghi in difficoltà nei boschi di Colle Xomo. La 48enne di Torrebelvicino (Vicenza), per spostarsi e raggiungere una zona più distante, si era ritrovata a salire per un'erta erbosa, finché giunta in un ripido tratto roccioso non era più stata in grado si muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui era incrodata, una squadra partendo dall'alto, una salendo dal basso, dopo un paio di ore di cammino l'hanno individuata e raggiunta. I soccorritori hanno quindi dotato la donna di imbrago, l'hanno assicurata e riaccompagnata fino alla macchina.