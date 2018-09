Fulmine colpisce il tetto della villetta: la copertura va a fuoco in un attimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un fulmine all'alba ha colpito il tetto di una villetta alla periferia di Majano provocando un incendio che ha praticamente distrutto la copertura dell'abitazione. La scarica elettrica ha interessato la parte alta del tetto, quella in lamiera. In pochi istanti le fiamme si sono diffuse su tutta la copertura dell'abitazione. A dare l'allarme, i proprietari che si trovavano in casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Daniele, Gemona e Udine e una pattuglia di Carabinieri.Secondo i pompieri ad attirare il fulmine è stato il galletto in metallo, quello che indica la direzione del vento, posto sul tetto della casa. A prendere fuoco, subito dopo, sono state le travi in legno del sottotetto. I proprietari sono stati svegliati da un crepitio che in un primo momento hanno scambiato per il gocciolio dell'acqua. L'intervento dei pompieri - protrattosi fino alla tarda mattinata - ha evitato che i danni fossero più gravi, mentre il trattamento ignifugo cui erano state sottoposte le travi, ha rallentato il propagarsi delle fiamme. Nel tentativo di portare in salvo quanto era in casa, il proprietario è rimasto ferito dopo essere caduto a terra. La prognosi, dopo gli accertamenti in ospedale, è di trauma cranico.