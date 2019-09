Colpito da un fulmine in bici, nessuna speranza: 50enne in coma irreversibile

Andrea Bossi

Un fulmine lo aveva colpito lo scorso 24 agosto, da allora nessun tipo di ripresa nonostante le cure dei medici triestini. Non ci sono più speranze di salvare, il cinquantenne ciclista triestino, colpito da un fulmine mentre stava percorrendo con la sua bicicletta il sentiero Ressel nella zona di Basovizza sul Carso . L'uomo, 50 anni, è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravissime condizioni. Dopo essere stato raggiunto dalla scarica, l'uomo è caduto, perdendo i sensi e subendo un arresto cardiaco . A notarlo a terra alcune persone che si allenavano correndo e che allertarono i soccorsi. In pochi minuti l'intervento degli operatori del 118 che hanno attuato il protocollo previsto per questi casi gravissimi riuscendo a rianimarlo fino a quando non riprese conoscenza. Il ciclista fu quindi stato trasportato a Cattinara e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non ha mai denotato alcun miglioramentio. Oggi i medici hanno dichiarato lo status di coma irreversibile.