Fulminati durante la processione: almeno 11 morti, tra cui due bambini

Almeno 11 persone, tra cui due bambini, sono rimaste fulminate da un cavo dell'alta tensione questa mattina all'alba, durante un rito religioso nel villaggio di Kalimedu, nello Stato del Tamil Nadu. Altre 20 sono gravemente ferite. Lo riportano i media nazionali.

L'incidente è avvenuto quando l'altare a forma di torre, che veniva fatto uscire dal tempio di Appar Madan, ha urtato il cavo dell'alta tensione, si è rovesciato a terra e ha preso fuoco investendo le vittime.

Il presidente indiano Nath Kovind ha espresso le sue condoglianze, definendo l'accaduto «una tragedia al di là dell'immaginabile», mentre le autorità statali hanno promesso risarcimenti per le famiglie delle vittime. «Avvieremo un'inchiesta sull'accaduto», ha detto il Commissario di Poliza del distretto. «Di solito, in coincidenza con le processioni, l'alta tensione viene sospesa per evitare ogni rischio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA