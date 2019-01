In fuga dopo aver sparato ai vicini: si sente male bloccato in ospedale

IMPERIA - È stato arrestato Domenico Ferraro, 63 anni, ricercato da tre giorni per tentato omicidio. L'uomo, il 14 gennaio scorso, aveva sparato ai coniugi vicini di casa, a Imperia, ferendo in modo grave la donna.



Secondo quanto appreso, Ferraro che è cardiopatico si è sentito male stamani a Sanremo per strada. Portato in ospedale, è stato riconosciuto e identificato da carabinieri e polizia che lo hanno dichiarato in arresto. Ferraro ora è piantonato in ospedale.

