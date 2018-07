Fuga da casa, due amichette di 11 anni si calano col lenzuolo dal balcone

di Paola Treppo

Scappano da casa nella notte calandosi da una finestra con un lenzuolo due ragazzine di 11 anni; è successo nelle prime ore di oggi, martedì 31 luglio, in un popoloso centro della Bassa Friulana, in provincia di Udine. Una delle due era ospite a casa dell'amichetta e, non si sa per quale motivo, nel cuore della notte le due hanno deciso di fuggire. Nel paese c'è una stazione ferroviaria ed è possibile che la loro intenzione fosse di salire sul treno per allontanarsi il più possibile. Ma la fuga, per fortuna, è durata poco.Mentre stavano camminando per le vie del paese, infatti, sono state notate da una pattuglia della vigilanza privata Sorveglianza Diurna e Notturna di Trieste, che ha una sezione anche in questo paese della Bassa Friulana. Erano le 3. A quel punto le due minorenni si sono nascoste dietro a una automobile. Raggiunte dai vigilantes, sono scoppiate in lacrime e hanno confessato di essere di scappate da casa. Rassicurate, sono state affidate ai carabinieri che, a loro volte, le hanno riportate a casa dai genitori.