Frosinone, tabaccaio spara col fucile ai ladri in giardino: un morto. Tragedia in serata a Santopadre

FROSINONE - Omicidio a Santopadre (Frosinone) in serata: un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto nel paese tra il Sorano e la Val di Comino. Al momento sono in corso le indagini per capire per quale ragione sia avvenuta la tragedia.

Tabaccaio spara col fucile ai ladri in giardino

Stando ai primi accertamenti, il proprietario di casa avrebbe notato un paio di persone all'esterno dell'abitazione e avrebbe fatto fuoco. I militari non escludono l'ipotesi di un tentato furto finito male, ma al momento tutto è al vaglio e nulla è escluso. A rimanere ucciso è stato uno dei due che l'uomo, un tabaccaio, ha visto all'interno del perimetro dell'edificio. Il cadevere si trova nel giardino dell'abitazione.

