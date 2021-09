Frosinone-mare, gravissimo incidente tra motociclisti: tre morti e cinque feriti gravi

Gravissimo incidente in mattinata sulla Frosinone-mare, nello scontro tra due moto sono morte tre persone, non due come sembrava in un primo momento, la terza vittima infatti è stata sbalzata lontano dal mezzo e trovata solo in un secondo tempo dai soccorritori. Secondo le prime informazioni ci sono anche cinque persone ferite in maniera grave. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo del Frasso, sulla superstrada che porta a Terracina. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi.

La dinamica

A quanto si apprende l'incidente ha coinvolto un nutrito numero di motociclisti. Un gruppo di centauri, sembra 17 stavano scendendo sulla superstrada diretti verso il mare. Uno di loro avrebbe effettuato un sorpasso trovandosi davanti un'altra moto che sopraggiungeva nell'altra corsia diretta verso Frosinone. L'impatto è stato violentissimo e oltre alle due moto sono rimasti coinvolti altri centauri. Le tre persone a bordo delle due motociclette sono morti sul colpo. Feriti, alcuni in modo grave, altri cinque motociclisti.

