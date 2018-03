Al volante a 102 anni fa un frontale con l'auto ed esce quasi illesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nonna di ferro. Non solo perché ha, ma anche perché esce sostanzialmente incolume da un brutto incidente stradale. Un frontale al chilometro 13 della variante di, tra Padule e Spada. La donna ha subito alcune fratture ma non è in pericolo di vita, è ricoverata a Perugia in codice giallo. Al pari di un uomo di 38 anni, anche lui rimasto coinvolto nell'incidente e portato in spedale.Altri due incidenti sempre nel pomeriggio si sono avuti nella zona di Perugia. Il primo intorno alle 18 in strada San Marco-Cenerente: anche in questo caso si parla di un frontale, con due feriti lievi. Il terzo incidente a Piscille, con un automobilista rimasto ferito lievemente dopo un incidente autonomo. In tutti e tre i casi hanno operato vigili del fuoco e 118. A Gubbio sono poi intervenuti i carabinieri, a Perugia la polizia municipale.