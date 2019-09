Fridays for Future Greta Thunberg: «Immagini incredibili da tutta Italia»

Greta Thunberg dedica un tweet agli studenti italiani scesi in piazza in oltre 150 città per Fridays for Future. «Immagini incredibili da tutta Italia!», scrive su Twitter l'attivista svedese ritwittando foto delle manifestazioni in corso in varie città italiane, tra cui Torino, Palermo, Reggio Calabria, Forlì, Roma, Genova, Catania e anche Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA