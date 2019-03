Esce di strada con l'auto sfonda recinzione e travolge un bimbo: gravi entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISOdi 9 anni che sta giocando in giardino. Questa la prima ricostruzione di un incidente avvenuto questa mattina a Fregona (Treviso), in via Indipendenza. Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto con il braccino incastrato sotto l'auto. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato portato in ospedale con l'elicottero giunto sul posto. Il bimbo ha numerose fratture e si trova in rianimazione, la sua prognosi è riservata.