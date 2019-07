Frecciarossa, il viaggio è da incubo: guasto all'aria condizionata, malori

Frecciarossa 9418, che stamattina era partito da Salerno, destinazione Venezia: il treno ha subìto infatti un guasto all'impianto di climatizzazione. Il risultato è stato che senza aria condizionata ormai fuori uso, diversi passeggeri hanno accusato dei malori quando il treno era arrivato all'altezza di Roma. Un viaggio da dimenticare, come denunciato da Danila Navarra, responsabile dello Sportello Codici Campania e tra i viaggiatori a bordo del treno stesso.



.

Abbiamo chiesto di fermare il treno in una stazione intermedia, così da poter aprire le porte e far circolare un po' di aria fresca, ma per la sosta abbiamo dovuto aspettare di arrivare alla stazione di Firenze, dove finalmente ci hanno fatto scendere e nel frattempo hanno riparato il guasto».

», il racconto di NavarraUn inconveniente decisamente fastidioso, soprattutto in questi giorni in cui in quasi tutta Italia continua il caldo torrido e temperature parecchio al di sopra dei 30 gradi (). «L'Associazione Codici ha già attivato i suoi sportelli per raccogliere le segnalazioni dei passeggeri del Frecciarossa 9418 partito questa mattina da Salerno - ha aggiunto Giuseppe Ambrosio, Segretario di Codici Campania - siamo pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria per richiedere il risarcimento danni».