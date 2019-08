Frecciarossa in ritardo di quasi due ore: viaggio da incubo per un guasto

Viaggio da incubo per i passeggeri di undi, partiti alle 16.05 da Napoli e diretti acon arrivo previsto alle 20.29: orario che è rimasto solo sulla carta, perché il convoglio non è ancora arrivato a destinazione, con un ritardo stimato di un'ora e 40 minuti e disagi per chi aveva coincidenze verso altre destinazioni.Tra le località di Rubiera e Reggio Emilia c'è stato infatti un guasto sui binari dell'Alta Velocità, che ha bloccato il treno FR9648 per oltre un'ora in prossimità della stagione di Reggio Emilia. Per poter proseguire la sua corsa il FR9648 è dovuto prima tornare indietro di 20 chilometri per poi ripartire, qualche minuto fa, sul binario attivo. Il ritardo così accumulato, nelle stime, è di almeno 96 minuti con arrivo a Milano previsto alle 22.Durante le operazioni per il ripristino dell'infrastruttura è rimasto attivo solo uno dei due binari dell'alta velocità su cui sono transitati gli altri treni in viaggio sulla linea AV Bologna-Milano, che comunque hanno registrato ritardi fino a 30 minuti. Il traffico sulla linea è rallentato ma in graduale ripresa.