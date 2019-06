Uccide la sorella a coltellate dopo una violenta lite, poi scappa: è caccia all'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha afferrato un coltello, avventandosi sulla sorella, colpendola con numerosi fendenti e uccidendola. Questa la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti per l'omicidio avvenuto durante la notte a Quartu Sant'Elena (). A essere stata uccisa, Susanna Mallus, 55 anni. Ricercato il fratello Massimo, 52 anni che viveva con lei. Il delitto, da quanto si è apprende, è avvenuto tra la mezzanotte e le 2. I due avrebbero avuto una violenta discussione nella loro abitazione in via Europa.Il 52enne è poi fuggito, facendo perdere le tracce. Intorno alle 2 i carabinieri hanno scoperto l'omicidio, avviando le ricerche di Massimo Mallus. Sul luogo del delitto attualmente si trovano i carabinieri della Compagnia di Quartu, i colleghi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale, il pm di turno Alessandro Pili e il medico legale Roberto Demontis.