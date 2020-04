E' morto Franco Lauro, il giornalista della Rai voce del calcio e del basket aveva 58 anni

Una notizia che sta sconvolgendo il giornalismo e lo sport. Franco Lauro è morto, lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il professionista della Rai è deceduto nel pomeriggio: aveva 58anni. Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine a casa del giornalista nella centrale via della Croce. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Da quel che si è appreso è stata un'amica a dare l'allarme al 112 perché da due giorni non aveva sue notizie. L'equipaggio del 118 e la pattuglia dei carabinieri si sono fatti aprire la porta nella centrale via Croce dai vigili del fuoco. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, come ha fatto pure il fratello maggiore Salvatore, oncologo di fama. Il giornalista è stato trovato morto sul letto, era ancora vestito. Tutto lascia supporre un malore fulminante che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto con il cellulare. Non è stata al momento ordinata l'autopsia.

LEGGI ANCHE: Dottoressa in prima fila contro il Covid multata di 533 euro: «Li scalerò dal mio ridicolo stipendio»

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA