Incidente in moto. Pediatra muore tornando dalla vacanza. Moglie grave

SAN DONA' - TragicoinÈ successo nel primo pomeriggio di domenica, anche se la notizia si è diffusa nel Sandonatese, dove la coppia di medici è molto conosciuta (lei è una dentista specializzata nella cura dei più piccoli), nel pomeriggio di ieri, trovando conferma solo verso le 18. Dopo avere lavorato fino al mattino di sabato, i due, 61 anni lui, 62 lei, avevano deciso di trascorrere qualche momento di spensieratezza nella vicina Austria, raggiunta con laIl dottor Balliana, infatti, è sempre stato un grande appassionato di motociclette e di motori in generale, come testimoniano i molti modellini che fanno bella mostra nel suo ambulatorio. Poco dopo le 13, mentre percorrevano la strada a Obertilliach, comune austriaco di 688 abitanti nel distretto di Lienz, in Tirolo, un'auto condotta da un uomo di 76anni all'improvviso avrebbe invaso la corsia opposta prendendo in pieno la motocicletta e scaraventandoli a terra.Per il pediatra italiano non c'è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata elitrasportata all'ospedale di Klagenfurt, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni.