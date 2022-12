Francia, oligarca russo muore dopo essere caduto dalle scale: Dmitriy Zelenov era contrario alla guerra

L'oligarca russo, ex proprietario del più grande gruppo di sviluppatori Don-Stroi, Dmitriy Zelenov, è morto in Francia, dopo essere caduto "accidentalmente" dalle scale. Era contrario alla guerra voluta da Putin.

E' l'ultimo di una lunga serie di esempi di morti misteriose tra gli oligarchi di Putin. Pavel Pchelnikov, 52 anni, era manager delle ferrovie russe ed è stato trovato morto nel suo appartamento di Mosca; stessa sorte per il figlio di Konstantin Goloshchapov, Dmitry, quattro giorni dopo che suo padre era fuggito in Bielorussia (Putin frequentava la sala massaggi di Goloshchapov in una sauna di San Pietroburgo ed era vicino al magnate in esilio, «soprannominato il "massaggiatore" dello Zar»); a luglio, il direttore dei trasporti di Gazprom, Yuri Voronov, 61 anni, fu trovato morto in piscina; il miliardario Alexander Subbotin, 43 anni, è morto misteriosamente a maggio: probabilmente il manager della Lukoil è stato avvelenato con veleno di rospo; Il multimilionario ucraino Yevgeny Palant, 47 anni, e sua moglie Olga Palant, 50 anni, sono stati trovati pugnalati a morte nella loro casa di famiglia nella regione di Mosca.

L'elenco in realtà è molto più esteso, dall'inizio dell'anno molti amici di Putin sono morti in circostanze tutte da chiarire. E alla base di queste incredibile serie di decessi c'è, secondo Browder, una lotta interna per spartirsi ciò che resta della torta ora che l'economia è in recessione a causa della guerra voluta da Putin.