Francia, cosa è successo? Il crollo di Marcon e il trionfo di Le Pen (che però non è più la leader del partito)

Cosa è successo in Francia? Terremoto con le elezioni europee. «In Francia, i rappresentanti dell'estrema destra hanno raggiunto il 40% dei voti espressi. È una situazione alla quale non posso rassegnarmi». Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron in un discorso ai francesi.

I risultati

Il partito di estrema destra Rassemblement National, con capolista Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, ha totalizzato, secondo una media degli exit poll diffusi dai media, attorno al 32%. Oltre il doppio di Valérie Hayer, capolista dei macroniani di Renaissance, ferma al 15,2%. Buono il risultato di Raphael Glucksmann, con la lista Partito socialista-Place Publique, che arriva terzo con il 14%. Emmanuel Macron, dopo il crollo alle urne del suo partito, parlerà stasera alla nazione.

Il commento

Marine Le Pen in un post su X commenta: «Collocando la lista del Rassemblement National a un livello storico, i francesi hanno inviato un messaggio molto chiaro a un potere macronista che, voto dopo voto, si sta disintegrando: non vogliono più una costruzione europea tecnocratica e sempre più brutale che nega la sua storia, si fa beffe delle sue prerogative fondamentali e che si traduce in una perdita di influenza, identità e libertà».

Bardella: «Macron sconfitto, convochi le elezioni»

Il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, parlando dopo la vittoria nelle elezioni europee in Francia, attacca il presidente, Emmanuel Macron, «indebolito» e vittima di una «sconfitta senza precedenti».

In questo contesto, il ventottenne fedelissimo di Marine Le Pen chiede quindi al presidente di convocare nuove elezioni legislative.

Francia, gli exit poll

In Francia, dietro i lepenisti e - nettamente staccati - macroniani e socialisti di Raphael Glucksmann, soltanto tre partiti - tutti sotto al 10% - sembrano essere al di sopra della soglia minima fissata al 5%. Si tratta dei radicali di sinistra de La France Insoumise, con la capolista Manon Aubry, che ha migliorato il risultato delle precedenti europee, salendo dall8,3% all'8,7%. Seguono i Républicains di François-Xavier Bellamy, fra il 7 e il 7,2%, di poco davanti a Reconquète, la lista guidata da Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen. Non passa lo sbarramento, secondo i primi exit poll, la lista ecologista di Marie Toussaint.