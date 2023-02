Francesco Menza, muore a 104 anni il nonno di San Gregorio Magno

Aveva una tempra di ferro il più longevo dei gregoriani, Francesco Menza, 104 anni. Oggi si è spento nella sua San Gregorio Magno. Mentre sui social e al suo capezzale lo saluta con immenso affetto tutta la sua comunità, in tanti ricordano quella sua vita piena di sacrifici e difficoltà, ma anche piena di tanta forza.

Nonno Francesco era un reduce della seconda guerra mondiale, era stato prigioniero ed aveva vissuto momenti davvero drammatici. Ne era poi seguita una vita di grande fatica per dare il meglio che poteva alla propria famiglia.

Era emigrato in Argentina, Svizzera, Germania, fino a ritornare nella sua San Gregorio. Qui c'era quel paese mai dimenticato dove ha potuto vivere tanti anni con più serenità, da contadino, nei campi e sempre in buona salute e un bel bicchier di vino che mai doveva mancare sulla sua tavola. Lo scorso luglio aveva compiuto i 104 anni ed era per tutti un grande orgoglio, un compleanno salutato con grande festa. Oggi il suo addio e l'abbraccio di tutta San Gregorio Magno