Offre lavoro per 1500 euro, oltre 4mila candidature. Ma Casile s'infuria su Fb

Il caso di Francesco Casile, l'imprenditore milanese che offriva lavoro ma non riusciva a trovare la figura giusta per ampliare il suo staff, ha fatto il giro dei media italiani: dopo la sua lettera al Corriere della Sera e la sua intervista a Stasera Italia, trasmissione di Rete 4, Casile - che proponeva un contratto da 14 mensilità a 1500 euro - ha ricevuto via Facebook, Linkedin, email e sms, oltre 4mila candidature. Così tante che non è riuscito nemmeno a visualizzarle ancora tutte, e potrebbero diventare nelle prossime ore ancora di più.Casile, che ha sei dipendenti, era già stato ospite a Porta a Porta, oltre che su Rete 4, e la lettera al Corriere con cui raccontava la sua proposta di lavoro risaliva a due mesi fa, metà ottobre. «Ho bisogno di una persona con una piccola conoscenza del settore moda e che sappia un po’ di inglese», ha detto al Messaggero, raggiunto al telefono nella sua azienda che fa da agente distributore di marchi come Missoni, spiegando come sia alla ricerca di un semplice venditore.Ma la ‘pubblicità’ ricevuta suo malgrado, soprattutto sui social, ha provocato allo stesso Casile - come spesso avviene - non solo elogi ma anche attacchi e insulti da parte degli inevitabili haters. Qualcuno lo ha persino accusato di aver voluto farsi pubblicità, mentre altri lo hanno preso di mira dicendo che ha denigrato gli italiani che cercano lavoro e non sono fannulloni come ha fatto credere nella sua intervista. Casile a Stasera Italia aveva infatti lamentato uno scarso interesse da parte dei giovani, tra chi affermava die chi cercava di posticipare«Ho capito perché molta gente non trova lavoro, perché pensa solo a criticare e denigrare - ha scritto ieri sfogandosi in un post sul suo profilo Facebook - Voi che vi permettete di dire che l’ho fatto per farmi pubblicità meritate di rimanere per sempre senza lavoro». Intanto sotto i suoi post, continuano i commenti di utenti che propongono le loro candidature: ma come diceva Cristopher Lambert in Highlander, ne resterà soltanto uno.