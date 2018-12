Francesca scomparsa a 16 anni: uscita per andare a scuola, ma mai arrivata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era uscita per andare a scuola, ma da allora è scomparsa nel nulla: la famiglia di, unalunedì scorso a, ha lanciato un disperato appello chiedendo l'aiuto di tutti per le ricerche. L'adolescente, originaria di Cortoghiana, una frazione di Carbonia, era ospite di una casa famiglia di Sanluri e frequentava un istituto alberghiero di Villamar, ma a scuola non è mai arrivata.Laora chiede alla cittadinanza di fornire indicazioni utili alle forze dell'ordine, che dopo la denuncia della scomparsa stanno cercando la. La zia di Francesca ha lanciato un appello anche sui social: «Chiunque la dovesse vedere o abbia notizie, contatti le forze dell'ordine».Al momento della scomparsa, come spiega la zia, l'adolescente indossava un maglione rosa, un paio di jeans e un giubbotto di colore nero.