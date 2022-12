Francesca Paiardi, da cameriera full-time a OnlyFans: «Guadagno cifre folli, ma la pizzeria non la lascio perché sono umile»

La sua è una storia come se ne sentono tante. Da normale lavoratrice a content creator su OnlyFans, la piattaforma online che permette di vendere foto o video hot. Francesca Paiardi, nonostante la grande concorrenza, racconta di avere dei guadagni ben oltre l'immaginabile: «È assurda la quantità di denaro che si può ottenere con Onlyfans, anche troppa», ha detto al Giornale di Brescia.

Chi è Francesca Paiardi

Francesca Paiardi, 28enne, era una cameriera in pizzeria prima di aprirsi un profilo su OnlyFans. «Ho aperto il canale a dicembre del 2020. È tutto nato come un gioco, una prova. Alcune mie amiche erano già iscritte e mi dissero che secondo loro anche io avrei potuto avere successo. Ero molto incerta, ci ho ragionato veramente tanto prima di lanciarmi», ha detto. «Mi sono chiesta che cosa mi avrebbe portato tutto questo, come l’avrebbero presa i miei famigliari e amici. Poi mi sono decisa e ci ho provato seriamente. Man mano nel tempo ho capito il potenziale della piattaforma e quello che poteva darmi e ho continuato fino ad oggi; ora riesco a pagarmi tutte le spese grazie anche alla mia azienda Celest Bikini e il lavoro in pizzeria. Ho ben presente il valore dei soldi e del lavoro». «Per anni ho lavorato 8 ore in pizzeria come cameriera - continua - ora lo faccio solo nei weekend, però non smetto perchè ci sono affezionata, mi ci trovo molto bene. Mi piace stare a contatto con le persone e mi ritengo una persona umile».

«Le critiche non mi interessano»

Sul rapporto con gli abbonati al suo canale: «Invio loro foto e video in base al tipo di richiesta. Vedo-non vedo e topless vanno bene, ma non faccio nudo. Le videochiamate concordate con chi le paga, al momento non le faccio», dice. Sulle critiche invece spiega: «Mi interessa poco quello che pensano di me gli altri che non siano la mia famiglia e i miei amici. Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto, tanto che mi sono sentita subito di dire loro quello che facevo su Onlyfans. All'inizio sono rimasti un po’ spiazzati, mi hanno detto di fare quello che sentivo e di stare attenta. Ho sempre avuto vicino persone che mi hanno supportata, che sanno chi sono. Nessuno dei miei amici, né il mio ex ragazzo mi hanno mai giudicata. Mi arrivano critiche online, ma nella vita vera non mi è mai successo di perdere il lavoro per questo motivo o di avere difficoltà ad andare in affitto. So di gente che fa fatica a lavorare e trovare casa perché il pregiudizio purtroppo c’è».