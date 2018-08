Courmayeur, frana travolge auto in Val Ferret: muore turista, dispersa la moglie

AOSTA - La vittima della frana staccatasi oggi pomeriggio in val Ferret (Courmayeur) è Vincenzo Mattioli, di 61 anni, milanese. Risulta invece dispersa la moglie che viaggiava con lui sull'auto, travolta dalla massa di terra e detriti che si è staccata da un costone della montagna. Il corpo dell'uomo è stato recuperato in serata e trasportato a Courmayeur, mentre domani mattina riprenderanno le ricerche della donna. Complessivamente sono 123 le persone evacuate: 23 sono state sistemate al Forum Sport Center di Courmayeur mentre 100 sono alloggiate al Golf club della val Ferret. È prevista per tutti l'assistenza di personale medico e di una psicologa dell'emergenza.



La strada, poco prima delle 18, era molto trafficata e non è escluso che ci possano essere altre vittime: «Dai primi sorvoli è emerso il coinvolgimento di alcune auto. I soccorsi stanno operando per capire se possano esserci persone coinvolte, eventualità che purtroppo, allo stato attuale delle informazioni pervenute, non è da escludersi», fa sapere la Regione Valle d'Aosta in una nota.

