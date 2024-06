Nuora pubblica foto suocera su sito incontri: «Sposata, offre massima riservatezza». A processo

«Se fai in modo di fare finire la mia relazione con tuo figlio, sei una donna morta». Minacciava così sua suocera, una ragazza di 24 anni accusata di stalking nei confronti della mamma del compagno. La ragazza aveva anche pubblicato le foto della suocera, di 48 anni, su un sito di incontri.

Foto della suocera sui siti di incontri, a processo

La 24enne nata in Sudamerica ma residente a Bologna, difesa dall'avvocato Gian Vito Califano, è - come riportano i quotidiani riminesi - a processo davanti al giudice monocratico di Rimini per fatti che risalgono al 2022, quando innamorata di un coetaneo riminese si sentiva osteggiata dalla suocera che non vedeva di buon occhio la relazione e che aveva ripreso in casa il figlio con la nipotina.

Secondo la denuncia della mamma, difesa dall'avvocato Martina Montanari, la nuora l'avrebbe non solo insultata ma anche aggredito con sputi, introducendosi in maniera prepotente all'interno del suo appartamento perché l'accusava di non farle vedere la figlia.

Tra le condotte contestate alla giovane nuora anche la pubblicazione su un sito, nella pagina denominata «bakeca incontri» la foto della suocera dove compariva come persona che cercava nuove relazioni. La 48enne era stata descritta come una donna sposata che si offriva con la massima riservatezza.

Rinvio a giudizio

La ragazza, rinviata a giudizio dal gup Raffaella Ceccarelli, è a processo anche con l'accusa di lesioni in quanto a causa di uno spintone la suocera aveva riportato un trauma contusivo della parete toracica. Lunedì prossimo davanti giudice monocratico sarà ascoltata per sua deposizione la parte offesa, la suocera appunto, costituitasi parte civile nel procedimento.