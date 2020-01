Posa per una foto con il suo cane, il pastore tedesco le azzanna il volto: 40 punti di sutura IMMAGINI CHOC

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 01:20

Si era messaquando all'improvviso. La scena è stata immortalata dalla sequenza scattata dalla macchina fotografica. Le immagini sono terrificanti, con il pastore tedesco che l'ha addentata provocandole dei profondi tagli. La sfortunata protagonista è. È stata portata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico di due ore. Per chiudere le ferite sono stati necessari ben. L'adolescente ha postato su Twitter tutta la sequenza su Twitter scrivendo:Le immagini condivise dalla giovane Lara mostrano i punti dolorosi che le risalgono tutto il lato destro del viso fino agli occhi oltre al labbro sul lato opposto. La ragazza ha dichiarato di non aver sentito molto dolore quando è stata morsa e non crede che il cane intendesse farle male intenzionalmente.Il pastore tedesco che l'ha attaccata è molto vecchio e alla base del gesto potrebbe esserci una reazione al fastidio provato quando la padroncina l'ha abbracciato. «Non so se gli ho toccato l'anca o se ha reagito in questo modo perché si è spaventato», ha detto al quotidiano argentino La Nacion. Per scelta dell'adolescente, che non ha incolpato l'animale, il cane non sarà abbattuto.