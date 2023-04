SuperEnalotto, si gioca anche oggi: ecco i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 24 aprile

Calendario rivoluzionato con la festività di domani del 25 aprile. Superenalotto,attesa per l'estrazione di lunedì 24 aprile 2023: su corriereadriatico.it in diretta a partire dalle 20 numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che assegna oggi un jackpot da 21 milioni e 400 mila euro. Quella di oggi - come detto - è un'estrazione eccezionalmente anticipata di 24 ore per la festa della Liberazione di domani 25 aprile.

SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI DI LUNEDI' 24 APRILE 2023