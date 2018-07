Formicolio alle gambe Paziente scopre una tenia di cane nella spina dorsale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva una sensazione dicosì ha deciso di andare in ospedale, ma quello che hanno scoperto i medici ha lasciato senza parole. Una donna francese di 35 anni aveva unanella, motivo per cui avvertiva una serie di disturbi.La paziente lamentava problemi a camminare ormai da 3 mesi, cadeva spesso, come se le gambe non funzionassero come avrebbero dovuto. Dopo una risonanza magnetica, come riporta anche Metro , è emerso che la signora aveva una tenia, di cane, nella spina dorsale. La donna però non era stata a contatto con nessun cane e resta il mistero di come il parassita possa essersi depositato lì. L'argomento è stato ripreso dal New England Journal of Medicine che ha spiegato che la rimozione è avvenuta con una siringa per l'epidurale.Questo tipo di tenia può causare un'infezione che può portare a lesioni cistiche nel fegato e nei polmoni, nel sistema nervoso centrale e nelle ossa. Oltre all'intervento è stata sottoposta a una cura antiparassitaria e ora sembra stare molto meglio.