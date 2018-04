Operatrice di centro di accoglienza sequestrata da due migranti: le reazioni

Momenti di tensione venerdì mattina in una struttura di accoglienza della località montana di San Benedetto in Alpe (Forlì-Cesena). A quanto si legge sulla stampa locale, due nigeriani di 21 e 25 anni hanno rinchiuso in una stanza un'operatrice della coop Acquacheta per protesta contro il mancato pagamento del 'pocket money', la diaria di 2.50 euro al giorno a cui hanno diritto i richiedenti asilo. Allertati dalla donna con il cellulare, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno valutando una denuncia per violenza privata nei confronti dei migranti.

