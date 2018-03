La Ford richiama 1,4 milioni di auto: rischio distacco del volante

WASHINGTON - Il gruppo automobilistico Ford ha annunciato il richiamo di circa 1,4 milioni di veicoli nel Nord America per problemi di sicurezza, tra cui il rischio di distacco del volante dal piantone dello sterzo. La Casa sta richiamando circa 1,3 milioni di veicoli Ford Fusion e Lincoln MKZ prodotti fra il 2014 e il 2018 a causa di problemi ai bulloni del volante che potrebbero allentarsi provocando il distacco del volante dal piantone dello sterzo. Il richiamo comprende 1,30 milioni di veicoli negli Usa, 62.479 unità in Canada e 14.172 in Messico. Ford ha anche richiamato in Nord America circa 6 mila esemplari di Focus 2013-16 e Fusion 2013-15 entrambi con cambio manuale per un potenziale problema al disco della frizione che potrebbe rompersi con rischio di incendio. Non sono interessati al richiamo veicoli ufficialmente importati in Europa.

