Papà muore per l'esplosione di una cella frigorifera Figlio in gravi condizioni

di Loris Alba

fondi - Dramma a, in provincia di, per la morte a causa di un incidente sul lavoro di. L'uomo, che avrebbe compiuto 65 anni il prossimo dicembre, stava lavorando alla manutenzione di una cella frigorifera nello stabilimento Martone logistica di via Pantanello quando è stato colpito dall'improvvisa esplosione dell'impianto, avvenuta ieri sera poco prima delle 20. Secondo gli investigatori giunti sul posto, le cause dell'esplosione, ancora da chiarire del tutto, sarebbero da attribuire a un malfunzionamento di un tubo dell'alta pressione.I locali dell'azienda nella quale si è consumata la tragedia sono stati sequestrati dagli agenti delsu disposizione del magistrato che si sta occupando del caso. Nello scoppio è rimasto gravemente ferito anche il figlio di, che lavorava con il padre nell'azienda di famiglia, la. L'uomo si trova ora ricoverato presso l'ospedale "Alfredo Fiorini" di Terracina. Immediato l'intervento dell'elicottero Pegaso: purtroppo i sanitari hanno potuto prestare soccorso soltanto al più giovane dei due in quanto il titolare dell'azienda è morto sul colpo.Realizzati da qualche anno, i magazzini dell'azienda saranno ora soggetti a una perizia volta a verificare quanto accaduto.Profondo il dolore nella città:, conosciuto e stimato da molti, lascia la moglie e il figlio, quest'ultimo ricoverato in gravi condizioni.