Folla per lo shopping in centro a Roma, chiuso un tratto di via del Corso e due stazioni della metro. Folla al centro di Roma per lo shopping natalizio. È scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di via del Corso all'altezza di Largo Goldoni per far defluire le persone.

Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metro. I treni al momento transitano senza fermarsi.

