Rapina in tabaccheria a colpi di bastone: ferito alla testa Banditi in fuga col bottino

FOLIGNO - Assalto in tabaccheria, martedì poco dopo le 23. Una banda composta da 4 soggetti, uno dei quali ha atteso in auto, ha assaltato la tabaccheria di viale Firenze, a poca distanza dalla rotatoria di Madonna di Fiamenga in direzione Spello, armati di un grosso e lungo bastone. Il racconto di quei 10 secondi di terrore è riassunto nelle parole di Americo Ciancaleoni e sua Moglie Oriana Baldini, suoceri dlela titolare. «Poco dopo le 23 di martedì - spiega Ciancaleoni - stavamo dando una mano per le operazioni di chiusura. All'improvviso, dopo che abbiamo chiuso gli accessi alla tabaccheria e effettuato i controlli esterni, sono stato assalito da un uomo, incappucciato, che ha tentato di strapparmi il borsello che avevo al seguito. Ho tentato di oppormi e a quel punto sono entrati in azione altri due complici, mentre un quarto li attendeva in auto. Mi hanno colpito alla testa con un grosso bastone e poi sono fuggiti con il denaro. Abbiamo chiamato la polizia e poi sono andato in ospedale per i controlli medici del caso. E' stata una bruttissima esperienza ma fortunatamente la posso raccontare». La zona è stata raggiunta dagli agenti del Commissariato di Foligno, guidati dal vicequestore Bruno Antonini, e da una ambulanza del 118. L'azione dei banditi è apparsa sin da subito più che studiata. Hanno scelto di entrare in azione all'orario di chiusura notturna dell'attività e hanno agito senza alcuna remora. Poi la fuga col bottino - il cui importo è in fase di calcolo - che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.