Imprenditore trovato morto con il cranio fracassato Due mesi accoltellò il figlio

Un imprenditore agricolo di 66 anni, Angelo Mancini, di San Marco in Lamis nel Foggiano, è stato trovato morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, all'interno della sua azienda agricola in località Forno Vecchio, alla periferia di San Marco in Lamis. Il corpo è stato trovato vicino al suo trattore con la testa fracassata e con varie altre ferite.



I carabinieri, che indagano coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, non escludono che possa trattarsi di un omicidio. Mancini, l'8 maggio scorso, era stato arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate nei confronti della moglie e del figlio. Proprio contro il figlio 40enne si era scagliato ferendolo con un coltello. La Procura ha disposto l'autopsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA