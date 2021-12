Flurona, in Israele il primo caso di Covid e influenza insieme. Gli esperti: «Infezione strana»

Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di influenza e Covid. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. Secondo il nosocomio - citato da Ynet - la giovane madre, che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, si sente bene e dovrebbe essere dimessa dall'ospedale oggi stesso.

Il ministero della sanità - ha precisato il sito - sta ancora esaminando il caso che era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Funzionari della sanità hanno stimato - secondo il sito - che molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati. «Lo scorso anno - ha detto il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento ginecologia dell'ospedale - non abbiamo visto casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti. Oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l'influenza».

L'infettivologo Cauda: infezione strana

Il nome attribuito alla co-infezione, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, è un mix della parola flu (influenza in inglese) e Coronavirus. «L'infezione insieme di Covid e influenza è un po' strana perchè in medicina si è sempre detto che se c'è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all'altro virus, che in questo caso è quello dell'influenza», spiega Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell'Ema. «Il caso riscontrato in Israele - aggiunge - induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l'influenza».

