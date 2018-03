Sotto l'effetto di droga fa yoga sul balcone, donna rischia di precipitare

Ecco la droga che trasforma in zombie: effetti devastanti su una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha deciso di faresul, peccato che abbia scelto la ringhiera come luogo di acrobazie. Una donno ainha destato molta preoccupazione tra i passanti dopo essere stata notata mentre si dimenava sul ciglio del balcone con il rischio di precipitare.Sembra che fosse sotto l'effetto della terribile Flakka, la droga del delirio, che riduce chi ne fa uno come uno zombie. Tale sembrava la donna, filmata mentre si muoveva pericolosamente sul parapetto del balcone. Fortunatamente sono stati subito allertati i soccorsi, i passanti hanno tentati di far ragionare la donna che è poi stata messa in salvo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.