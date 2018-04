«Mi hai rovinato», e spara nel capannone: un morto e un ferito, killer in fuga

BRESCIA - Choc stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamani nel Bresciano, in un'azienda di Flero che si occupa di commercio di veicoli industriali. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa. «Mi hai rovinato» avrebbe gridato prima di sparare e di fuggire in auto.

